巴西保護傘沒了 義極左好戰分子潛逃近40年後落網

2019-01-13 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕潛逃他鄉近40年的義大利極左好戰分子巴迪斯蒂（Cesare Battisti），12日晚間在玻利維亞落網，義大利政府今（13）日宣布，將派飛機將巴迪斯蒂帶回該國服刑。

綜合外媒報導，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）週日發布聲明，稱讚玻利維亞和巴西當局在一夜之間逮捕了巴迪斯蒂，當局將派出一架政府飛機把巴迪斯蒂帶回國，並強調他回到義大利就會開始服刑。

巴迪斯蒂是共產主義無產階級武裝組織（Armed Proletarians for Communism）的成員，於1981年逃獄，當時他被控4項謀殺罪名，並於逃亡海外的1990年被法庭定罪。當局過去多次嘗試追回巴迪斯蒂，但他受到巴西左派前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）勢力的保護，在巴西生活多年。

今年上任的極右翼總統波索納羅（Jair Bolsonaro）在競選時已誓言要將巴迪斯蒂送回義國，但在他上任前，巴西法官已下令逮捕巴迪斯蒂，卸任總統泰梅爾（Michel Temer）去年12月中就簽署了遣返令，但巴迪斯蒂早已潛逃到鄰國玻利維亞。

巴迪斯蒂落網後，義大利內政部、外交部接連發聲明稱讚玻利維亞警方和巴西政府。內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）指出，巴迪斯蒂是一個「不應該在沙灘上享受舒適生活，而是該在獄中度日」的犯罪分子。

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