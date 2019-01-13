蔡英文撿到槍？ 學者分析：習過度自信讓蔡有反擊空間

2019-01-13 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年初，中國領導人習近平在《告台灣同胞書》發表四十週年紀念大會上，除了重申「九二共識」，他也提出「一國兩制的台灣方案」，並強調「不會放棄武統台灣」的立場，這番言論不只引起台灣輿論譁然，我國總統蔡英文也強硬反擊，使得原先低迷的聲勢瞬間「由黑翻紅」；針對兩岸這次的隔空交火，有香港學者分析，認為習近平過於自信，「反而給了蔡英文反擊的機會」

根據《BBC》報導，專注兩岸及國際政經關係的香港中文大學客座副教授林夏如指出，習近平這次談話，可以說他是想在兩岸關係有所建樹，透過提供一個香港一國兩制的「進階版方案」給台灣，試圖打破既有的兩岸現狀，而這個方案就是給台灣「比香港的一國兩制更多自由自主。」

不過林夏如表示，這次過招習近平過於自信，反而給蔡英文反擊的空間，因此原本被外界視為失去威信的總統，卻意外的在習近平談話後聲勢大漲，林夏如認為可能是「蔡英文已經沒什麼好失去了，就乾脆說出心底的話，同時也對黨內表示出她的決心」；林夏如也提醒，千萬不要以為蔡英文已經在下屆總統選舉中出局，習近平越打她，蔡英文便越有勝算，林夏如強調「尤其現在不論藍綠，以及柯文哲都怕中國靠近他們，怕被扣上紅帽子」

對於台灣政壇之後的局勢，林夏如認為現在蔡英文雖然看似聲勢上揚，但也不要小看國民黨，「雙方都突然要開始創新自己政黨的戰略目標」，台灣的認同政治已經結束，「在台上唱幾首台語歌，就要選民投給自己」的時代已經過去；林夏如強調，候選人必須要解釋自己將如何治理政府、經濟要如何改革，才能說服選民將票投給自己。

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