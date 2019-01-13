防中國報復性羈押 美國加大要師生勿在中用微信、WhatsApp

2019-01-13 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國科技龍頭「華為（Huawei）」的副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大遭警方拘捕，中國也隨即報復性的逮捕多名在中國的加拿大公民；美國著名學府「加州大學」為避免學生在中國旅行時遭到「報復性」拘留，在1月11日向全校師生發布一封電子郵件，用意提醒學生在中國境內旅行時不要使用「微信、WhatsApp」等通訊軟體，以防對話紀錄遭中國當局當作間諜的證據，可能被罰款或是禁止出境。

綜合外媒報導，美國加州大學（University of California，UC）是美國最大的大學教育系統，擁有10個校區，學生超過25萬人；加州大學校方在1月11日向全校師生寄送一封電子郵件，信中表示，儘管在中國境內使用微信（We Chat）、WhatsApp是合法的，但校方擔心中共當局會利用通話內容作為「從事間諜」的證據。

信中指出，校方發現最近俄羅斯指控的美國間諜案中，俄羅斯執法單位在公布指控證據時有引用「WhatsApp」的對話紀錄，我們擔心中國也會用同樣的手段來對付來自西方的旅行者，藉此將外國遊客限制出境或是罰錢，因此校方建議在最近不要在中國境內使用這些通訊軟體；而信中除了提醒不要使用通訊軟體外，也警告師生「不要隨意簽署任何文件」，並小心冗長的質問和審訊，避免在問答過程中「無意間透露的言論遭到扭曲而拘捕。」

這則消息經媒體揭露後，加州大學戴維斯分校（UC Davis）的發言人也證實，全校師生都有收到這則校內信，並表示「校方會定期向校內師生發布國務院與疾病管制局（CDC）的旅遊警示通告，供全校師生參考」；而美國《CNN》指出，雖然中國境內有大約50萬名國際學生，而世界上也有許多知名學府與中國的大學有學術交流與合作，但仍有許多外國學者與學生時常遭中共當局監視，甚至時不時會被中國警方監視與跟蹤，也會被警方攔下盤問「跟誰有過交談或接觸」。

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