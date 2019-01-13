別再吃了！「這隻鳥」瀕臨滅絕 快被中國人吃光

2019-01-13 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕根據「國際鳥盟」（BirdLife International）最新的研究報告，2018年全球有3種鳥類從地球上消失了，而在2017年已在中國被列為極危物種的「禾花雀」（又名「黃胸鵐」，Emberiza aureola），可能也難逃滅絕命運。

根據《自由亞洲電台》報導，國際鳥類聯盟表示，地球正處於大滅絕時期，中國日前網路瘋傳的文章《沒有一隻鳥，可以活著飛出天津》，內容揭露中國人捕捉10萬多隻野鳥後，將牠們囚禁後再出售，野鳥中又以禾花雀佔多數。

據了解，禾花雀常被獵捕作為觀賞或食物。1958年毛澤東發起破壞生態的除四害運動，麻雀被認為是四害之一而被大量殲滅，此舉導致隔年穀物歉收。禾花雀雖幸運躲過了當年的浩劫，卻難敵近年中國人的食慾。

香港觀鳥會研究經理余日東指出，短短13年內，禾花雀從無危升級為瀕危，都快被中國人吃光了。《自由亞洲電台》還評論，常聽到「中國人不打中國人」這句口號，還不如先從「中國人不打天上鳥」開始做起，學會和大自然和平相處，世界上或許就不會有這麼多「鳥事」了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/