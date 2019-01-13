甘肅淪陷！ 中國非洲豬瘟疫情 蔓延至24個省市區

2019-01-13 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國連續2天通報非洲豬瘟新疫情，當局今（13）日確診甘肅省發現首個案例，意味中國非洲豬瘟疫情已擴及24個省、市和自治區。

中國農村農業部傍晚表示，今日下午2時獲報，甘肅省慶陽市慶城縣驛馬鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情，截至目前，該養殖戶存欄生豬109頭、發病44頭、死亡9頭。

當局指出，疫情發生後，當地已採取封鎖、撲殺、無害化處理和消毒等措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區，「目前，上述措施均已落實」。

另外，中國農村農業部昨日也發布，江蘇省泗陽縣1間公司下轄的2個養殖場確診非洲豬瘟疫情，2養殖場共有6萬8969頭生豬，已有2452頭發病、1369頭死亡。

加上甘肅省首例疫情，中國已有24個省、市和自治區出現疫情，總數達106例。中國全境僅有新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、西藏自治區、廣西壯族自治區、河北省、山東省和海南省沒有爆發非洲豬瘟疫情。

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