國泰航空再出包 歐洲線49萬頭等艙機票打1折！

2019-01-13 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空今（13）日被發現有歐洲航線的頭等艙機票，以原價約1折販售，國泰已承認票價輸入錯誤，這也是國泰不到兩週內，第2度機票價格出錯。

《南華早報》報導，價格出錯的是葡萄牙首都里斯本到香港的機票，例如：從里斯本飛往德國法蘭克福、再轉乘國泰頭等艙飛往香港的機票費用1萬6000美元（約新台幣49萬），但從里斯本飛往英國倫敦、再轉乘國泰頭等艙的機票，價格僅1512美元（約新台幣4.6萬元）。

截至今日上午11時30分，打了約1折的頭等艙機票仍在販售，國泰隨後發聲明表示，由於輸入錯誤，部分歐洲航線的機票價格並不正確。國泰已立即停止銷售票價錯誤的機票，並稱正在追究根本原因。

對於已購買價格約1折頭等艙機票的乘客，國泰也表示，「我們期待您的光臨，享受我們優質的服務」。

這是國泰航空在不到兩週內，第2度機票價格出錯，美國當地時間12月31日下午、台北時間1日清晨，疑因訂票系統出錯，乘客購買越南、美國出發的航班，頭等艙來回含稅只要新台幣3萬出頭、商務艙更只要2萬出頭，約為原價的5%。國泰後來全數認了便宜機票。

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