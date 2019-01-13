近7萬頭豬淪陷...中國大型養殖場接連爆發非洲豬瘟！

2019-01-13 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情失控，進入2019年後連續2起疫情都是大型養殖場傳出。中國農業農村部12日公布報告，指出江蘇省泗陽縣1間公司下轄的2個養殖場確診非洲豬瘟疫情，2個養殖場合計共有近6.9萬頭生豬，目前已有1369頭豬隻死亡。

中國農業農村部12日指出，江蘇省泗陽縣1間公司下轄的2個養殖場確診非洲豬瘟疫情，2個養殖場合計共有近6萬8969頭生豬，目前已有2452頭豬隻發病、1369頭豬隻死亡。

當局表示，疫情發生後，當地已採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區，「目前，上述措施均已落實」。

而這也是中國進入2019年後，官方發布的第2例非洲豬瘟疫情，值得注意的是，2例疫情都是在大型養殖場發生，首例為2日公布的黑龍江省綏化市明水縣某大型養殖場疫情，該養殖場存欄生豬約73000頭，發病4686頭，死亡3766頭。

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