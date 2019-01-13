歐洲暴雪持續 已21死、多國交通混亂、瑞士雪崩幾埋掉旅館

2019-01-13 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國持續遭受暴風雪的侵襲，引發雪崩和交通癱瘓，累計已21人死亡，德國已宣佈5個地區進入緊急狀態，並派出軍隊除雪，奧地利已有上千戶斷電、瑞士東部最高峰森蒂斯峰雪崩，積雪衝進旅館內，幾乎埋掉旅館，至少3人受傷。

綜合媒體報導，暴風雪從2018年底就襲捲歐盟多國，巴士、汽車被埋在雪中已不是新聞，而連日積雪及雪崩造成陸空交通癱瘓、民眾受困，德國是最大受災區，本月11日法蘭克福和慕尼黑機場，逾200架班機停飛，南部巴伐利亞受災嚴重，截至目前，德國已有5個地區宣佈進入緊急狀態，並出動軍隊全天候協助清理屋頂積雪，以防壓垮民宅。

奧地利積雪已達3公尺，之前才救出一名滑雪人，但雪還在持續的降下，造成路樹倒塌等，並有部分區域斷電，官方更發出雪崩警告。

另外包括瑞典、挪威、巴爾幹半島的波士尼亞赫塞哥維亞、塞爾維亞、蒙特內哥羅等國家，也傳出道路積雪不通、停斷電、學校停課等部分地區出現道路積雪不通、暴風雪後停電等災情，不少學校也被迫停課。

瑞士東部最高峰森蒂斯峰雪崩，山下一家旅館被積雪灌進，幾乎埋掉旅館，許多旅客走避，員工幫忙鏟雪以清除旅館內積雪。

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