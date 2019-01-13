美國政府關門公廁全上鎖 貼告示：政府撥款失敗

2019-01-13 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕由於兩黨談不攏臨時預算，美國政府於去年12月20日開始關門，至美東時間12日邁入第22天，創下政府史上最久的關門紀錄。這讓許多公務員被迫在家放無薪假，許多政府機關停止開放，民眾除了無法結婚、離婚，甚至連去公廁上個廁所都無法如願。

綜合外媒報導，加州的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）雖然將在政府關閉期間繼續開放，但露營營地卻被迫關閉，國家公園管理處貼出告示牌，垃圾桶已經暫停開放使用，要民眾將垃圾自行帶走。此外，所有流動廁所也全部上了鎖，對於諸多不變，管理處只能貼出告示牌說明原委：「聯邦政府撥款失敗」。

對此，許多觀光客到場之後感到相當不便。一名女性發現流動廁所完全打不開，又剛好被媒體採訪，無奈地表示：「我老公想要上廁所但廁所全都鎖上了，他現在正在找有沒有其他廁所」。

而引發這次政府關門的主要原因，正是兩黨對美國總統川普的美墨高牆意見分歧，川普表示，如果無法與民主黨達成協議，他可能宣布進入緊急狀態，以建立圍牆。

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