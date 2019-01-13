謝淑薇打法以柔克剛 《紐時》封她「網球藝術家」！

2019-01-13 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲網球公開賽下週一開打，台灣女網好手謝淑薇名列女單28種子，美國《紐約時報》再次撰文介紹謝淑薇的細膩多元打法，封她為當今球風少見的「網球藝術家」！

根據《紐時》報導，現今網壇女將打法多元，包括打法強勢的37歲老將小威廉絲（Serena Williams）、21歲的日本新星大坂直美等人；另外也有以柔克剛的技巧派球員，例如去年退休的波蘭女將、被稱為「忍者」的拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）、我國好手謝淑薇等人。

報導將技巧派選手稱為網壇「藝術家」，曾指導謝淑薇的前澳洲球星麥納米（Paul McNamee）表示，技巧派球員共通點是手感非凡，這是她們和強力派球員周旋的生存之道。謝淑薇比賽時混合過網急墜、網前截擊、切球和平擊抽球，從後場瞄準到前場，不斷改變擊球深度。麥納米不斷強調，謝淑薇的打法「不正常」，她的雙手往往能精準改變擊球方向。

由於現今女網也吹起底線強力派打法，不重視上網能力，因此美國女網名將奧斯汀（Tracy Austin）稱讚謝淑薇等技巧派選手打法精彩，「現在網壇球風趨於同質化，不像過去對比那麼極端，謝淑薇比賽有趣的地方在於，彷彿可見到她腦袋不斷運轉，把球場化為幾何學，思考要把球擊到什麼地方。」

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