香港地鐵站神秘縱火案 半分鐘熄滅…警方感到事態嚴重

2019-01-13 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕人流熙攘的香港旺角港鐵站，昨天上午發生一起神秘縱火案，在車站大廳的走廊上，被人淋下易燃液體縱火，一時火光熊熊，濃煙充斥，乘客爭相走避，約只燃了半分鐘就自動熄滅，沒有造成傷亡，但是，當時在場旅客眾多，驚慌走避，險釀意外。

事後，警方從監視器中鎖定1名可疑男子，正全力緝凶。

綜合港媒報導，案發地點是旺角站近銀行中心E1出入口對開30米的大堂走廊，正是上午9點50分的上班繁忙時間，整個大堂走廊往來人潮多，在售票機對面突然起火，火舌約50~60公分，相當猛烈，大量黑煙衝向天花板、觸動警鈴，附近數十名旅客爭相走避，驚聲尖叫，場面一度混亂，但火勢在30秒後就自行熄滅，連港鐵員工拿著滅火器趕到時，火已撲滅。

對於這起可疑的縱火案，讓警方感到事態嚴重，擴大封鎖線，展開調查。

港鐵過去曾在2004年及2017曾發生較為嚴重縱火案，2017年2月10日一名60歲男子在乘列車至尖沙嘴站時自焚，導致1死18傷。

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