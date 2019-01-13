法國內政部：全國各地8萬4000黃背心上街抗議

2019-01-13 04:28

〔中央社〕法國內政部表示，約8萬4000名抗議者今天在全國各地參與第9波「黃背心」示威抗議，較前一週的5萬人增加，並稱有244人被捕。

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，在巴黎「責任感戰勝抗爭誘惑」。巴黎有8000名抗議者示威遊行，「未發生重大事故」。

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