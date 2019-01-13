川普獨孤求牆不可得 美政府深陷關門泥淖

2019-01-13 03:37

〔中央社〕22天，80萬聯邦政府員工領不到薪水，美國總統川普為了邊境圍牆，不惜讓美國公務員「做功德」，政府關門僵局恐將滿月，對於創下這樣負面的歷史紀錄，川普仍無妥協跡象。

15個聯邦政府部門中有9個部門、80萬員工受這次關門影響， 標普全球評級（S&P Global Ratings）預估，這次關門將造成每週約12億美元的實質國內生產毛額（GDP）損失，截至1月12日，預估已造成美國GDP減少約36億美元，但這些預估，還待時間才能反映在相關經濟數據中，在川普看到數字反映前、他所念所想，仍是那道牆。

從川普今天的推文可以發現，就算不怨天怨地、「怨民主黨、怨假新聞」是一定要的，千錯萬錯，他不認為自己有錯，更強調對結束政府關門，他當然有定見與計畫，但是什麼計畫，沒說明，卻又大談選舉勝利。

川普說，「你們必須了解，是我贏了總統大選」，而築邊境牆是他對選民的承諾，「選舉是有後果的」（Elections have consequences!）。

努力兌現競選承諾，當然值得鼓勵，但作為老牌民主國家的元首，他不夠瞭解，治國並不完全等同於公司治理，民主有制衡、權力運作得學會妥協，「老大說了算」只有極權國家才發生，而有多次破產經驗的川普，只因一道可再協商的邊境圍牆預算，而使出「惡性倒閉」般撒手(金間)，讓80萬聯邦政府員工領不到薪水，不論經商或治國，川普不改其特色。

能放無薪假的政府雇員算幸運的，負責機場安檢的運輸安全局（TSA）工作人員有些得堅守崗位上無薪班，但請病假者越來越多，全國飛航管制人員工會（NATCA）已提起告訴，控告政府「非法剝奪」薪資，上演公務員告政府老闆的戲碼。

不能忘記的是，「選舉」與「後果」這兩個川普使用的主詞與受詞都是複數，這就不能不提期中選舉所展現的美國最新民意，川普所屬共和黨已丟掉聯邦眾議院多數黨地位，到底邊境安全怎麼加強，美國是不是真已深陷邊境人道與安全危機，蓋牆或立鐵柱或柵欄就真能加強邊境安全，川普理論上必須傾聽新民意。

然而，上述疑問，卻在川普「一言不合、就掉頭走人」的談判方式中無從討論，別說民主黨，美國媒體報導，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康奈也不願主動介入協商溝通。

白宮和國會在法案推動上的競爭，票數決定一切，協助總統與國會溝通的副總統辦公室歷來最常問的一句話就是「我們（在國會）有足夠票數了嗎？」但現在，川普主導的白宮，沒人敢給他當頭棒喝說清楚，「總統先生，我們票不夠」。

川普不妥協，當年和柯林頓對抗、造成政府關門21天的前眾議院議長金瑞契甚至火上澆油獻策，川普要挺住，得忍耐政府關門直到2月底或更晚，不堅持下去，就別想連任。

選舉輸贏成了一切，川普自己推文也講選舉，邊境安全、聯邦政府公務員空空的鐵飯碗，在冷冽寒風中要求重返崗位的吶喊，都比不上他勝選重要，但勝利不代表為所欲為，為維繫勝利，用為所欲為的方式實踐，就讓美國政府從去年底部分停擺到現在鬧劇，持續上演。

「民主黨人可以15分鐘就解決政府關門（問題）」、「民主黨人，回來（華府），別放假了，回來上班」、「白宮除了我之外，空無一人」、「我在白宮等你們」。這些，都是川普在推特上滿腹牢騷，民主黨選擇不理，也遭非議，而空無一人的白宮，正是政府關門的結果顯現，一堵牆分別國界，讓華府再度失能，加深美國撕裂，歹戲，持續上演。（編輯：劉學PF3R5901.CAP CNA頭條 01/13/19 03:29:54川普獨孤求牆不可得 美政府深陷關門泥淖〔中央社〕22天，80萬聯邦政府員工領不到薪水，美國總統川普為了邊境圍牆，不惜讓美國公務員「做功德」，政府關門僵局恐將滿月，對於創下這樣負面的歷史紀錄，川普仍無妥協跡象。

15個聯邦政府部門中有9個部門、80萬員工受這次關門影響， 標普全球評級（S&P Global Ratings）預估，這次關門將造成每週約12億美元的實質國內生產毛額（GDP）損失，截至1月12日，預估已造成美國GDP減少約36億美元，但這些預估，還待時間才能反映在相關經濟數據中，在川普看到數字反映前、他所念所想，仍是那道牆。

從川普今天的推文可以發現，就算不怨天怨地、「怨民主黨、怨假新聞」是一定要的，千錯萬錯，他不認為自己有錯，更強調對結束政府關門，他當然有定見與計畫，但是什麼計畫，沒說明，卻又大談選舉勝利。

川普說，「你們必須了解，是我贏了總統大選」，而築邊境牆是他對選民的承諾，「選舉是有後果的」（Elections have consequences!）。

努力兌現競選承諾，當然值得鼓勵，但作為老牌民主國家的元首，他不夠瞭解，治國並不完全等同於公司治理，民主有制衡、權力運作得學會妥協，「老大說了算」只有極權國家才發生，而有多次破產經驗的川普，只因一道可再協商的邊境圍牆預算，而使出「惡性倒閉」般撒手(金間)，讓80萬聯邦政府員工領不到薪水，不論經商或治國，川普不改其特色。

能放無薪假的政府雇員算幸運的，負責機場安檢的運輸安全局（TSA）工作人員有些得堅守崗位上無薪班，但請病假者越來越多，全國飛航管制人員工會（NATCA）已提起告訴，控告政府「非法剝奪」薪資，上演公務員告政府老闆的戲碼。

不能忘記的是，「選舉」與「後果」這兩個川普使用的主詞與受詞都是複數，這就不能不提期中選舉所展現的美國最新民意，川普所屬共和黨已丟掉聯邦眾議院多數黨地位，到底邊境安全怎麼加強，美國是不是真已深陷邊境人道與安全危機，蓋牆或立鐵柱或柵欄就真能加強邊境安全，川普理論上必須傾聽新民意。

然而，上述疑問，卻在川普「一言不合、就掉頭走人」的談判方式中無從討論，別說民主黨，美國媒體報導，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康奈也不願主動介入協商溝通。

白宮和國會在法案推動上的競爭，票數決定一切，協助總統與國會溝通的副總統辦公室歷來最常問的一句話就是「我們（在國會）有足夠票數了嗎？」但現在，川普主導的白宮，沒人敢給他當頭棒喝說清楚，「總統先生，我們票不夠」。

川普不妥協，當年和柯林頓對抗、造成政府關門21天的前眾議院議長金瑞契甚至火上澆油獻策，川普要挺住，得忍耐政府關門直到2月底或更晚，不堅持下去，就別想連任。

選舉輸贏成了一切，川普自己推文也講選舉，邊境安全、聯邦政府公務員空空的鐵飯碗，在冷冽寒風中要求重返崗位的吶喊，都比不上他勝選重要，但勝利不代表為所欲為，為維繫勝利，用為所欲為的方式實踐，就讓美國政府從去年底部分停擺到現在鬧劇，持續上演。

「民主黨人可以15分鐘就解決政府關門（問題）」、「民主黨人，回來（華府），別放假了，回來上班」、「白宮除了我之外，空無一人」、「我在白宮等你們」。這些，都是川普在推特上滿腹牢騷，民主黨選擇不理，也遭非議，而空無一人的白宮，正是政府關門的結果顯現，一堵牆分別國界，讓華府再度失能，加深美國撕裂，歹戲，持續上演。（編輯：劉學源）1080113

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