2醉酒護理師替孕婦接生 拉扯過猛嬰兒斷兩截慘死

2019-01-12 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名孕婦日前在醫院生產時，負責接生的2名男護理師疑似用力過猛，硬生生將新生兒的頭和身體扯斷，可憐的小生命就這樣當場慘死...。

綜合外媒報導，本月6日，印度一名即將生產的孕婦坎瓦爾（Dikhsha Kanwar）到拉賈斯坦邦（Rajasthan）賈沙梅爾（Jaisalmer）的醫院等待懷胎十月的心肝寶貝降臨。沒想到有2名疑似喝醉酒的男護理師竟在未告知醫生的情況下，逕自要幫坎瓦爾接生，過程中用力過猛且不斷拉扯，將胎兒活生生扯斷，頭部甚至還卡在孕婦的子宮裡面。

闖下大禍的2名護理師見狀當場醉意全消，嚇得驚慌失措，醫生得知以後馬上安排坎瓦爾轉院進行手術，才順利將死胎的頭顱取出，但孕婦本身還是有生命危險，目前仍在院觀察中。

對此，坎瓦爾的丈夫痛批院方沒有人性，發生這麼嚴重的醫療事故，第一時間竟然沒有通知家屬，還擅自把嬰兒的下半身遺體放進停屍間。目前警方已展開調查。

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