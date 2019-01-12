北韓新型手機「平壤2423」 功能、美感大突破

2019-01-12 22:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓媒體「每日北韓」（Daily NK）11日指出，北韓疑在去年10月推出最新型號智慧型手機－「平壤2423」。該機使用Android 8.0操作系統，並增設Wi-Fi、指紋和聲音辨識、應用程式商店、導航和電子書購買等功能，且安全措施較前型「平壤2318」更嚴密，外部檔案無法儲存於手機內。

報導指出，「平壤2423」由Checom合資科技公司製造，新機採用台灣半導體大廠「聯發科」的MT6737晶片組，性能較南韓三星電子2014年發售的「Galaxy S4」略為遜色。採用此類晶片組的手機，售價則落在100至150美元（約3100至4700台幣）。由於Google去年8月發布的Android 9.0（Pie）系統，在全球尚屬測試階段，因此「平壤2423」仍算是使用最新的操作系統。

此外，用戶若插入SD記憶卡，手機將要求選擇「使用記憶卡」或「使用內部儲存空間」。若選擇用作內存空間，該卡必須經過初始化；若選擇用作記憶卡，卡片雖不須經初始化，但無法讀取資料夾。SD記憶卡內若含有JPG、PNG圖擋或PDF文件檔，在插入後亦將被全數刪除。

新機型的包裝盒也有大突破，有別於以往印上北韓傳統圖案，新款改為在光面黑盒上印廠商及產品名稱。手機外觀為寶石藍，設計美感有所提升。

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