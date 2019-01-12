巴黎爆炸案》瓦斯外洩趕赴現場 2名消防員殉職

2019-01-12 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（12日）下午4時，法國首都巴黎市中心一家麵包店發生爆炸。法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，事故發生前收到煤氣外洩的報告，消防單位隨即派員處理，卻發生意外，造成2名消防隊員殉職。

綜合外媒報導，卡斯塔納表示，事發約一小時前，消防隊收到瓦斯洩漏報告，「隊員隨即抵達現場處理，就在此時發生了爆炸。」站在前線的2名消防員因此身亡。

卡斯塔納在推特上向因公殉職的打火英雄致敬，事故現場受訪時也讚揚消防人員身處爆炸當下，仍救了至少7位民眾；他表示，其中一位消防員困在瓦礫堆中約兩小時，脫困後仍繼續救人。

巴黎檢察官辦公室表示，此次爆炸造成47人受傷，其中10人含1名消防員狀況危急。緊急醫療團隊出動直升機協助撤離傷員，將他們安置在巴黎歌劇院前的廣場。

雖然爆炸雖先傳出瓦斯異常的消息，但巴黎檢察官Rémy Heitz說，目前才剛開始釐清事故原因，尚有許多細節待確認。

有居民向地方電視台表示，消防員到場後有持續回應附近瓦斯洩漏問題，並請民眾關閉燃氣供應設施。

當地時間今（12日）上午9點多，特雷維索大街（Rue de Treviso）傳出爆炸聲響，隨即起火燃燒。根據當地居民描述，「那聲音就像地震。」意外發生後，附近建物遭受波及，窗戶全被震碎，街上汽車甚至遭震飛，殘破場面令人怵目驚心。

À cette heure, 2 sapeurs-pompiers de la brigade des @PompiersParis sont décédés.

10 personnes sont en urgence absolue dont un sapeur-pompier.

37 personnes sont en urgence relative.

Immense tristesse. Soutien aux familles des victimes.

La Nation s’incline devant leur douleur. pic.twitter.com/sXbEETBLuD — Christophe Castaner （@CCastaner） January 12, 2019

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