「戀童癖獵人」公開點名起爭議 8男受輿論壓力自殺

2019-01-13 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國有一群誓言守護保護兒童的人組成「戀童癖獵人」組織（Paedophile Hunters），要將透過網路尋找孩童的壞人繩之以法，然而該組織的做法卻引發爭議，有8名男性曾在社交平台被他們公開點名「兒童性犯罪者」，最後陸續自殺身亡。

綜合外媒報導，一位名為雷思麗（Lesley）的單親媽媽表示，她的父親達夫（Michael Duff）是該組織公開點名的對象之一。2015年時，朋友告訴她在網站上看到影片，內容關於該組織成員假扮成15歲女孩和達夫聯繫，並以假身分順利約出達夫。影片中，她的父親照片上被大大印著「戀童癖」字樣，這讓雷思麗大感震驚，不知該如何向家中15歲的女兒解釋。

報導指出，達夫在影片公開且熱傳的當天就到警局自首，經整晚調查後，警方認為達夫無明確犯罪行為，將他釋放，但2天後達夫選擇自殺。

事後，雷思麗決定出面控訴「戀童癖獵人」，並公開達夫自殺的事實，指出在網路上公布他人的長相及身分，也是一種網路暴力行為，不過該組織拒絕承擔罪名，他們認為自己只是盡到保護孩童的社會責任。

據了解，該案件後來交由英國獨立監察警方處理投訴委員會（IPCC）處理，相關人員在當時已聯繫上傳影片的人，要求將其刪除。

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