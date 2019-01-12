台美立場不變但中國日趨好戰 法學者：台海局勢重回過去

2019-01-12 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣執政黨民進黨主席由卓榮泰當選，法國知名兩岸事務研究學者高格孚（Stéphane Corcuff）就兩岸情勢分析指出，「雖然台灣與美國的立場皆沒有改變，但在中國越來越好戰的情況下，對未來的局勢感到擔憂」。

根據法國廣播公司引述里昂政治學院副教授、兩岸事務研究學者高格孚指出，新任的民進黨主席卓榮泰，不屬於民進黨內支持台灣正式獨立的人，而是主張維持現狀；但無論如何，目前台灣還是處於北京與華府的博弈中心，而世界局勢也重返過去的冷戰格局。

高格孚指出，從根本上來說，台灣與美國的立場接沒有改變，台灣依然是保持維持現狀的主張，而美國則繼續保持「有限的」模糊地帶，也就是中國如果攻擊台灣，美國會干預，但台灣也不能做任何危險的事。

高格孚表示，就算台灣與美國的立場都沒有改變，但仍必須面對越來越好戰的中國國家主席；中國正逐步布局，以便利用地緣優勢，在政治情勢成熟的情況下解決台灣問題；但他也認為，「距離最終解決的情況出現，還有很長一段距離」。

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