正妹脫圍巾送給發抖流浪狗 超暖畫面網路瘋傳

2019-01-12 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕現在許多公共場所都設有監視器，防止人們在光天化日下犯罪。不過土耳其一個監視器最近卻意外捕捉到一位女子的善良行為，這位女子在寒冬裡發現一隻流浪狗在發抖，於是脫下自己的圍巾並蓋到狗狗身上。

綜合外媒報導，最近一段來自土耳其街頭的監視器畫面在網路上被瘋傳，影片中有狗狗在一間店門口取暖，這時有位女子從店裡走出。女子原本已撐起傘準備離開，但看到狗狗在店外受寒後，她就一直停留在牠身旁，後來更將自己身上的圍巾脫下來，然後鋪在狗狗的身上，在確保狗狗沒有受寒後，她才滿意的離開。

監視器畫面曝光後，在網路上吸引了40多萬的觀看人次，許多網友都大讚女子的善行，「好窩心的女子。」、「她真的非常有愛心。」、「謝謝你為狗狗所做的一切。」、「做得非常棒！」

這位好心的女子艾瑪（Duygu Elma）後來也被朋友從影片中認出，外國知名動物媒體《The Dodo》還特別訪問她，她表示當時看到狗狗一直發抖，讓她很不忍心，她也沒想到她的舉動會在網路上引來迴響。

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