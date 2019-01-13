末代港督彭定康談一國兩制 「習近平上台後徹底變質」

2019-01-13 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港末代港督彭定康（Chris Patten）日前表示，香港的「一國兩制」在習近平上台後已經徹底「變質」，法治以及各種自由遭到嚴格控制、剝奪；他還引用民調說，有超過50％的香港年輕人想移民。

根據香港《蘋果日報》報導，彭定康1月8日出席英國國會外交事務委員會，報告香港的現況，他指出，在香港移交主權後的頭10年至15年，「一國兩制」相當成功，不只香港人仍保留相當強的「公民意識」，在政治與經濟間也取得相當良好的平衡，而且還享有法治與言論自由，「那時的香港可能是最自由的亞洲國家之一。」

彭定康指出，但自從習近平上台後，香港在最近6年內，無論是資本主義制度、法治、言論自由以及各種多元文化的自由，都出現更嚴格的控制；他還引用香港中文大學的民調數據說，超過50％香港青年曾考慮移民；他強調，「任何聲稱香港一切不變的人，一定沒有聆聽香港人的聲音，或是跟香港人對話。」

根據國際知名期刊《經濟學人》的2018年全球民主指數排名，香港的自由程度從71降自73名；《經濟學人》智庫指出，香港排名下降的最主要因素，是香港的選舉過程和「多元性」評分下降所致，而在亞洲四小龍中，韓國第21名、台灣第32名、新加坡第66名，香港則敬陪末座，另外中國第130名。

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