野豬肆虐港議員瞎建議引進天敵 港府：獅子老虎更危險

2019-01-12 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕野豬在香港相當常見，原本較常出沒在新界的郊區，不過近年有越來越多野豬闖入市區，造成民眾恐慌與交通危險；針對解決方案，有位香港議員在相關會議上，以生態防治為例，竟建議香港政府「引入野豬的天敵」來抑制野豬數量增長；對此港府相關單位稱「引進獅子老虎更危險…」

綜合外媒報導，原先棲地在新界郊區的野豬，由於數量逐年增長，導致近年來發生多起野豬闖入市區的案例，甚至還闖入民居，造成居民困擾與危險，香港在2017年就發生738起野豬闖入市區的案例，相較2011年增加了3倍。

對此，建制派「香港經濟民生聯盟（簡稱經民聯）」籍香港立法會議員、新界鄉議局主席劉業強，1月10日在立法會召開的「特首問答大會上」，建議港府可以「引入野豬的天敵」，透過生態防治的方式來抑制野豬的繁殖問題；雖然劉業強沒有明說天敵是什麼，不過港府漁護署表示，野豬的天敵是食物鏈頂端的肉食動物，「像是獅子、老虎」，而另一種天敵則是疾病，認為引入天敵的風險太大，「暫時不會考慮」。

不過針對這般「生態防治」的言論，香港網友紛紛崩潰表示「天敵已經引入21年，每日150…（暗指中國人每日150張的入港證配額）」、「果然是二世祖」、「每日150位引入《舌尖上的強國人》」、「天才！要撲滅社會的罪惡，不如引進1、2隻恐龍！」

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