中國假疫苗再傳2萬名嬰幼兒受害 書記公然說謊遭民眾圍毆

2019-01-12 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇假疫苗事件越演越烈，上百名受害家長前往縣政府抗議，結果當地縣委書記向民眾說謊，當場遭民眾圍毆，造成激烈的警民衝突。

綜合媒體報導，中國江蘇金湖縣145名幼兒被證實接種過期的小兒麻痺疫苗，不僅如此，家長們發現當地接種的乙肝疫苗、卡介苗也出現過期的問題，且透過疫苗接種紀錄和防保所的檔案紀錄批號配對，發現過期疫苗的問題至少已長達6年，有家長推測有2萬名嬰幼兒受影響。

由於官方對此並未做回應，憤怒的家長們11日前往當地政府要求解釋，而金湖縣委書記張志勇回應民眾，表示只有145名幼兒接種過期的小兒麻痺疫苗，隨即引爆現場民眾的怒火，一湧而上痛扁張志勇，警民隨即爆發衝突，張志勇被警方救走，抗議從白天持續至晚間，警方最後動用暴力毆打驅趕示威者。

金湖縣政府對此也回應，家長認為疫苗批號過期及查詢不到等情形，是因2016年國家要求登記疫苗批號信息，而因更新不及時，導致年紀較大的孩子的疫苗批號會出現過期、無訊息等情形，目前已向上級請示成立專門調查組，改正此情形。

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