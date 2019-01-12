巴黎爆炸案 逾300警消封鎖街區投入救援

2019-01-12 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎市中心一家麵包店於當地時間今（12日）上午9點多（台灣時間下午4點）發生爆炸並起火，當地派出約200名消防員投入救援，100名警力封鎖附近街區，並出動2台直升機協助疏散傷者。警方表示，目前至少有2人命危，7人重傷，11人輕傷，3名消防員於執勤受傷，懷疑是瓦斯外洩造成，詳細情況仍在調查中。

綜合外媒報導，發生爆炸的巴黎第9區特雷維索大街（Rue de Treviso）佈滿窗戶碎玻璃和瓦礫，停放附近的汽車也受到波及，現場慘不忍睹。

特雷維索大街的居民表示，「公寓所有窗戶都爆炸了，門也掙脫鉸鏈被吹走。」住在附近街區的少年說，「聽到爆炸聲響時，我們正在睡覺；聽起來像是地震。」

今天是週六，原是「黃背心」反政府示威遊行的日子，巴黎各地區警方嚴陣以待，結果在遊行開始前發生爆炸意外。

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