巴黎大爆炸至少20人受傷 麵包店「瓦斯外洩」釀禍

2019-01-12 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎第9區特雷維索大街（Rue de Treviso），於當地時間今（12日）上午9時許（台灣時間下午4時）發生大規模爆炸，警方初步判斷該起事故應為麵包店瓦斯外洩引起，目前已知有9人受到重傷，總受傷人數超過20人。

據《美國全國廣播公司》報導，警方初步判斷該起事故是因麵包店「瓦斯外洩」引起，因為爆炸發生後，消防人員已展開針對瓦斯外洩的行動及救援。整起事件應和與恐怖攻擊、當前的「黃背心」抗議活動無關。

據《路透社》報導，巴黎警方表示目前已有超過20人受傷，其中更有9人為重傷。

據了解，該爆炸力量極為強大，不僅鄰近建築物的窗戶都被震破，甚至還有汽車整台被掀翻。





















































Massive #explosion left destruction on Rue de Trévise in #Paris pic.twitter.com/FKuRLM93Ln — Tasnim News Agency （@Tasnimnews_EN） 2019年1月12日

???? #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police （@prefpolice） 2019年1月12日

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