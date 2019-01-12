巴黎大爆炸至少20人受傷 麵包店「瓦斯外洩」釀禍

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎第9區特雷維索大街（Rue de Treviso），於當地時間今（12日）上午9時許（台灣時間下午4時）發生大規模爆炸，警方初步判斷該起事故應為麵包店瓦斯外洩引起，目前已知有9人受到重傷，總受傷人數超過20人。
據《美國全國廣播公司》報導，警方初步判斷該起事故是因麵包店「瓦斯外洩」引起，因為爆炸發生後，消防人員已展開針對瓦斯外洩的行動及救援。整起事件應和與恐怖攻擊、當前的「黃背心」抗議活動無關。
據《路透社》報導，巴黎警方表示目前已有超過20人受傷，其中更有9人為重傷。
據了解，該爆炸力量極為強大，不僅鄰近建築物的窗戶都被震破，甚至還有汽車整台被掀翻。
Massive #explosion left destruction on Rue de Trévise in #Paris pic.twitter.com/FKuRLM93Ln— Tasnim News Agency （@Tasnimnews_EN） 2019年1月12日
???? #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours— Préfecture de police （@prefpolice） 2019年1月12日
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