巴黎大爆炸至少20人受傷 麵包店「瓦斯外洩」釀禍

爆炸發生後，現場數台汽車嚴重毀損。（法新社）

爆炸發生後，現場數台汽車嚴重毀損。（法新社）

2019-01-12 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎第9區特雷維索大街（Rue de Treviso），於當地時間今（12日）上午9時許（台灣時間下午4時）發生大規模爆炸，警方初步判斷該起事故應為麵包店瓦斯外洩引起，目前已知有9人受到重傷，總受傷人數超過20人。

據《美國全國廣播公司》報導，警方初步判斷該起事故是因麵包店「瓦斯外洩」引起，因為爆炸發生後，消防人員已展開針對瓦斯外洩的行動及救援。整起事件應和與恐怖攻擊、當前的「黃背心」抗議活動無關。

據《路透社》報導，巴黎警方表示目前已有超過20人受傷，其中更有9人為重傷。

據了解，該爆炸力量極為強大，不僅鄰近建築物的窗戶都被震破，甚至還有汽車整台被掀翻。














  • 法國巴黎市中心今台灣時間下午4時發生大規模爆炸，警方初步應為麵包店瓦斯外洩引起。（法新社）

    法國巴黎市中心今台灣時間下午4時發生大規模爆炸，警方初步應為麵包店瓦斯外洩引起。（法新社）

  • 消防人員到場後立即展開救援。（法新社）

    消防人員到場後立即展開救援。（法新社）

  • 警方表示目前已有超過20人受傷，其中更有9人為重傷。（法新社）

    警方表示目前已有超過20人受傷，其中更有9人為重傷。（法新社）

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