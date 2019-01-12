母曾說「希望沒生下你」 10歲女童輕生「願媽媽幸福」

2019-01-12 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥人會在基督教日「主顯節」（Three Kings Day）互贈親友禮物，1名10歲女童卻選擇在這天輕生，拿自己的死當作媽媽禮物。女童在遺書中寫道，自己的出生帶給媽媽「痛苦與毀滅」，媽媽還曾說沒有自己比較好，希望媽媽之後能做個幸福的女人。

據《每日郵報》報導，墨西哥阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes）有名叫Evelyn Nicole N.的10歲女童，於當地時間1月6號晚間被人發現在家中上吊身亡。警方到達現場調查後，在衣櫥中發現女童的遺書。

女童在遺書中提到，媽媽曾對自己說「希望沒有生下妳」，自己帶給媽媽的只有痛苦與毀滅，父親還因為自己離家出走。女童認為，自己能送給媽媽最好的主顯節禮物是「快樂」，於是選擇輕生。此外，女童也祈求媽媽在自己死後，能夠記得自己，並成為世界上最幸福的人。

女童輕生的消息在鄰里間引發討論，鄰居表示，女童平日沒有異狀，看起來不難過。女童媽媽在女兒身故後下落不明，目前墨西哥警方已對她展開調查，很有可能對其提起告訴。

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