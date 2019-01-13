日翁遭誣陷性侵女童 關4年才翻案 國賠還被駁

2019-01-13 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本有位現年75歲的老翁，在2008年時遭親戚誣陷強制猥褻與性侵一位女童，即便老翁失口否認，最後仍遭日本最高法院判處12年徒刑；不料老翁入監執行後，這位「受害女童」才供稱自己做偽證，大阪地方法院隨即在2015年將老翁翻案改判無罪，莫名其妙坐了4年多牢的老翁憤而訴請國賠，但仍被大阪地院以「起訴與定罪過程並無瑕疵」駁回。

綜合外媒報導，這位老翁被指控涉嫌在2004年至2008年間對1名親戚女童強制猥褻與強制性侵；在審理期間，即便老翁矢口否認，但由於女童與一位女證人指證歷歷，最後老翁還是被定罪，在2011年遭最高法院判12年有期徒刑；不料老翁入監服刑後，這位原先指證歷歷的女童在2014年坦承自己做偽證，而老翁也不斷提出重審之訴。

大阪檢方這時也才發現，調查期間有醫療機構的檢驗報告指出「女童身上並沒有被性侵的跡象」，檢方趕緊聲請停止執刑，將老翁釋放，而大阪地方法院也在2015年翻案，改判老翁無罪，並依日本《刑事賠償法》判賠老翁日圓2800萬元（約新台幣795萬元）的刑事賠償金。

但老翁在莫名其妙的被捲入性侵女童案時，不僅因此遭到許多朋友斷絕關係，還因此丟了工作；老翁不滿大阪檢方當時不接受能證明自己無罪的「檢驗報告」，製造冤獄使自己人生發生巨變、妻子也飽受身心的壓力傷害，憤而控告「日本政府、大阪府政府」訴請國賠1億4000萬日圓（約新台幣3977萬元）。

不過大阪地方法院在今年1月8日做出判決，認為「檢方的起訴與法院判決沒有瑕疵」，將老翁的國賠之訴駁回；事後老翁氣憤指出「警方、檢方與法院都不反省自己的過失，若他們今天沒有得到教訓，那以後還會再製造出冤獄」，他表示還會再上訴。

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