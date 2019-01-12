尋求降低軍事風險 美海軍作戰部長13日訪中

2019-01-12 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕為降低美中兩國的緊張關係，美國海軍作戰部長李察森上將（John Richardson）將於13日起訪問中國，李察森強調，誠實和坦率的對話可以改善雙方的關係，同時減少風險。

美國軍方的《海軍時報》（Navy Times）報導，美國海軍作戰部長李察森將在中國進行為期3天的訪問，預計會與中共中央軍事委員會成員及擔任中國海軍司令的海軍中將沈金龍會面。

美國海軍的聲明表示，李察森將分別停留北京和南京，聚焦於「以結果為導向、減少風險」的對話。李察森在聲明中表示，「我期待這次行程，為了減少風險以及避免誤判，必須經常交換意見，尤其是在發生摩擦的時候」。

在美中兩國緊張升溫之際，李察森此行應有諸多議題與中國討論，中國的軍隊在南海仍動作頻頻，美國海軍則以在南海執行「航行自由行動」（FONOP）回應，去年9月，美軍驅逐艦狄卡特號（Decatur）在爭議性的南沙群島附近南海海域執行「航行自由」任務時，差點被一艘中國軍艦衝撞。

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