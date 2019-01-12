撿到金手鐲歸還失主 清潔員婉拒紅包「我有4棟房」

2019-01-12 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市一名68歲的清潔員高文虎日前撿到一個金手鐲，在原地四處詢問、等了一個小時都等不到人，決定送到警局，失主拿回金手鐲後想包紅包給高文虎表達謝意，不過被高文虎婉拒了，原來他擁有4棟房子，做清潔員只是因為閒不住。

綜合中媒報導，6日上午高文虎在廣場工作時，撿到一個金手鐲，他在原地到處問人、尋找失主，過程中有好幾個路人上前圍觀，甚至有人出價2000元人民幣（約9102元新台幣）要買下手鐲，都被高文虎拒絕了。

等了約一個小時都沒有看到失主，高文虎決定報警處理，警方透過監視器終於找到了失主，是名楊姓婦人，警方聯絡上楊姓婦人的女兒，楊姓婦人的女兒說，那是她在一年多前，以8800元人民幣（約40051元新台幣）的價格買下送給媽媽。

母女倆對高文虎相當感激，決定要好好謝謝高文虎，7日雙方辦理完遺失物的交接手續後，楊姓婦人拿出預先準備紅包、食用油、八寶粥等禮盒給高文虎，沒想到高文虎堅持不收紅包。

據悉，高文虎原本是明水泥工，後來從事清潔員工作至今已6年多，會跑去當清潔員只是因為退休閒不住，他除了每月可以領到2000元人民幣（約9102元新台幣）的薪水、3500元人民幣（約15929元新台幣）的退休金，還另外擁有4棟房子，根本不缺錢，找到失主後，高文虎也很為失主開心，「這東西這麼貴重，丟了失主會多傷心啊！」

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