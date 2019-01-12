中國不敢吞併台灣！英專欄作家曝光關鍵原因

2019-01-12 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日對台灣提出強硬主張，堅持台灣要依「一國兩制」回歸中國，並強調不承諾放棄使用武力，引發國際熱議。近日有一名資深的英國外交事務專欄作家投書英媒表示，中國不敢吞併「小而強大」的台灣，無論習近平怎麼說，台灣仍是一個朝著自由邁進的「自信國家」。

英國外交事務專欄作家鮑爾（Jonathan Power）12日投書英媒《每日鏡報》指出，某些美國政府和國會的高層人士以為，有一天台灣會像香港一樣「回歸中國」，但事實上，絕大多數的台灣人根本不可能同意這一點。

鮑爾說，當年台灣被排除在聯合國之外，在道德和政治層次上是一個「巨大錯誤」，然而，台灣仍為自己開闢了大量的政治和經濟空間，儘管人口不到英國的一半，台灣已經成為工業和科技巨頭，每年對外出口超過1500億美元，還有一個良好的國民醫療服務體系，在世界排名僅次於瑞典，而台灣在中國的資源、機器、人才上的投資，很大程度上促成了中國的技術革命。

北京巨龍「會叫不敢咬」

鮑爾強調：「北京龍會咆哮，但它不敢咬人」，儘管中國正在累積自己的軍事實力，並部署超過上千顆飛彈瞄準台灣，但中國深知自己永遠吞不下「小而強大」的台灣，而且中國也知道，美國的潛艇和駐紮在沖繩附近的F-15戰機絕不會讓中國有嘗試的機會。

鮑爾認為，如果有一天中國走向民主，或許台灣人將不再那麼害怕與中國建立更緊密的關係，儘管他懷疑台灣人是否願意放棄獨立，但他認為台灣人有可能願意接受歐盟式的關係。

鮑爾呼籲，中國應該認真考慮對台灣的歷史主張，中國目前的「脆弱主張」根本不可能被聯合國的國際法院所接受。鮑爾於文末再次稱讚台灣民主的蓬勃發展，他說：「台灣是一個自信的國家，它正朝向自由前進，習主席的任何講話都無法改變這一點」。

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