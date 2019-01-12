剖腹產5天後傷口裂開腸子掉出 她捧起嚇壞

2019-01-12 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名38歲的媽媽布蕾娜（Mel Bremner）剛做完剖腹產，就在第5天洗澡時，她想要拿取放在地上的洗髮精，沒想到彎下腰肚子的傷口竟裂開了，腸子就這麼跑了出來。

綜合媒體報導，2011年12月9日布蕾娜剖腹產下健康的女兒娜迪（Nadie），2天後經過醫生檢查，確認布蕾娜已可以回家休養，生產完第4天，男友艾登（Aidan）在布蕾娜肚子的傷口縫合處發現2個白色斑點，當時兩人沒有特別在意，不過現在回想起來那就是脂肪。

隔天布蕾娜在浴室中洗澡，想要拿取地上的洗髮精，彎下腰時，剖腹產的縫合處竟裂開了，接著腸子從裂縫掉了出來，布蕾娜嚇呆了，趕緊將腸子捧住，「手中的腸子還在蠕動著，太可怕了」、「我發現如果大喊，會給肚子施加壓力，腸子會全部掉出來」，即使再害怕，布蕾娜仍只能輕輕地呼喚艾登，艾登聽見立刻跑到浴室將布蕾娜扶到起居室的沙發上，接著叫救護車，布蕾娜隨後被直升機載到醫院修復傷口，所幸無生命危險。

回憶起這段往事，布蕾娜說，「很多人問我做了什麼才會這樣？但我真的沒有做什麼，當時只是在洗澡」，即使後來布蕾娜又生下一個女兒、一個兒子，現在她回想起第一胎的這個意外，仍餘悸猶存。

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