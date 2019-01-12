海豹迷路了！加拿大小鎮滿地都是海豹...

2019-01-12 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大紐芬蘭與拉布拉多省小鎮羅迪克頓，每年冬天都會有豎琴海豹爬上岸閒晃，但今年特別不一樣，因為海豹們似乎都迷失方向回不去了，在城鎮裡到處滑來滑去，讓居民一個頭兩個大。

據《CNN》報導，海豹擾亂了小鎮裡的交通、霸占民宅後院、擋住商店入口。羅迪克頓鎮長菲茨杰拉德（Sheila Fitzgerald）說，他在這裡已經生活25年了，從來沒有看過這麼多海豹滑到鎮上，牠們顯然需要幫助才能夠回到海裡。

菲茨杰拉德表示，隨著天氣越來越冷，海豹就更難找到通往海岸的道路，因為水域不斷在結冰，屆時牠們可能會越滑越內陸，甚至跑到森林裡面。更嚴重的是，由於海豹的顏色和柏油路很像，因此有被車輛撞擊的危險，至今已經有2隻海豹被撞死了。

加拿大漁業及海洋部正在部署人員前往救助海豹，預計會將牠們帶到10公里外的海岸。加拿大警方也呼籲民眾千萬不要貿然接近海豹，否則就會觸犯法律，而且在沒有合適的配備下試圖捕捉海豹也是相當危險的。

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