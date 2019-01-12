「祖國的路是敞開的」女貪官逃亡歐美現成「中共代言人」

2019-01-12 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕有「中國第一女巨貪」之稱的前溫州副市長楊秀珠，逃亡歐美12年，甚至曾揚言「死也要死在美國」，但去年返回中國自首後，如今她儼然成為「中共代言人」。

中國官媒《人民日報》報導，曾因受賄逃亡海外的楊秀珠，直言在荷蘭的生活過得並不好，「我總感覺到在國外，孤獨、寂寞、脆弱，低人一等。」她回憶起有次摔斷肋骨，醫生卻只給她吃止痛藥，更直呼「這個有人權嗎？斷了的肋骨一個多月後才拍片！」

報導表示，之後楊秀珠到美國，因罹患白內障，向美方申請保外就醫，卻不斷從一處監獄轉到另一處。眼見出獄無望，楊秀珠決定回中國自首，她表示，中國駐美領事館工作人員承諾她，回國後立即為她安排醫院檢查，並大讚中國醫生技術比美國好，「非常感謝祖國。」

報導提及，楊秀珠最後還呼籲，「跟我一樣逃在國外的，你們想做什麼都沒有辦法的，還是抓緊回來吧，回來的路祖國都是敞開的，你要回來全世界都會給你們讓路的，沒有必要在外面熬了。」

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