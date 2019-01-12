「無視外交豁免權」 加國總理杜魯道再對中國開砲

2019-01-12 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大去年12月配合美國要求，逮捕中國科技大廠華為財務長孟晚舟，引發中加關係緊張，中國隨後逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）。加拿大總理杜魯道近日再對中國開砲，指中國逮捕康明凱是無視外交豁免權的行為。

杜魯道當地時間週五在雷吉納的記者會上談及孟晚舟案，再次重申加拿大是一個法治國家，一切行為皆依法行事，包括允許孟晚舟保釋，讓她能夠回到自己的家中，杜魯道呼籲中國應比照辦理。

杜魯道說，「這是體現我們司法體系和法律的方式，很遺憾地，中國隨意、武斷且不公平地拘留兩名加拿大公民，且其中一案顯示了對外交豁免權的不尊重。」

孟晚舟被捕後，康明凱和史佩弗遭中國官方指控涉嫌從事「危害中國國家安全」的間諜活動，目前仍在接受調查。對此，加拿大及眾多西方國家齊聲譴責，呼籲中國放人。中國駐加國大使盧沙野則投書媒體回擊，痛批這些西方國家有著「白人優越思想」。

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