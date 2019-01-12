民主黨女議員將角逐2020 力拚美國史上最年輕總統

2019-01-12 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷民主黨籍眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）今天表示，將角逐2020總統大選，現年37歲的她若順利當選，就任時將以39歲之齡成為美國史上最年輕，且是首名女性總統。

根據《CNN》報導，當地時間週五（11日）晚間7點，加巴德在CNN的「The Van Jones Show」節目中受訪指出，已決定投身2020年總統大選，並將於下週正式發布聲明。她說，「有許多原因讓自己毅然決然投入選舉，美國人民正面臨很多挑戰，如醫療健保、司法改革及氣候變遷等政策變動，其中至關重要的是戰爭與和平，而我想協助解決這些問題」。

加巴德1981年出生於美屬薩摩亞，父親是美國薩摩亞人後裔，母親則具有歐洲血統，在加巴德2歲那年，他們舉家搬到夏威夷定居。她在夏威夷度過求學階段後便進入政壇，期間曾投身軍旅，於美國陸軍服役，在2005年被派駐伊拉克，並參加過伊拉克戰爭。

加巴德曾自述，在一個多元文化及多宗教混合的家庭中成長，讓她學會包容、尊重不同文化與種族，這最終也成為她從政理念的基石。

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