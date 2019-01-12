在日中國人嫌吃住都差 日本人怒嗆「滾回去」！

2019-01-12 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣川口市一處具有40年歷史的芝園公共住宅區，有一半的住戶是中國人，但住在這裡的中國人卻不願意入境隨俗，不僅破壞當地的環境，還多次與日本人發生暴力衝突，讓當地人氣得要「中國人滾回去」。

香港ViuTV節目《人住公屋 我住公屋》指出，芝園住宅區來往東京非常方便，有一半的住戶是中國人，隨處可聽到中文和看到中文告示，宛如一座「中國城」。一位受訪的中國大媽，以自己的年齡高、記憶力差為理由，拒絕學習日文，她說，「吃得不好、朋友不多，怎可以跟中國的食物相比，中國要吃什麼都可以，活雞、活魚、什麼都新鮮。在日本，餓不死但也不富足，回到中國，至少我有中國國籍。畢竟我是一個中國人，有一顆中國心。」

一名住在當地39年的日本阿伯表示，近來最大的變化就是跟外國人爭吵事件變多，尤其是跟中國住戶的事件。芝園的負責人指出，外國居民和中國居民逐漸增加，對日本的文化和生活習慣既不熟悉也不適應，比如說亂丟垃圾，以及講話聲音比較大，被日本住戶提醒降低音量，中國人卻對日本住戶暴力相向，所以住宅區內許多公共設施上都寫著「僅限日本人使用」、「髒死了」或「中國人滾回去」等字眼。

節目主持人盤菜瑩子認為，中國人有句話叫做「入境隨俗」，為何搬進來時不想要融入當地文化，學習當地的語言、文字來溝通，當住在別的國家，應該要知道把垃圾分類，要減少音量的問題，但最大的問題還是互相無法溝通。

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