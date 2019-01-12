想成為億萬富豪？ 他們都從「這工作」開始

2019-01-12 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕該怎麼做才能成為億萬富翁？研究顯示，富豪早年大多曾從事銷售工作，且銷售技巧是致富的原因之一，2者關係密不可分。

《市場觀察》（MarketWatch）報導，德國社會及歷史學家齊特爾曼（Rainer Zitelmann）在去年新書《富裕精英》（The Wealth Elite）中，訪問了45名淨資產介於1140萬美元（新台幣約3.5億元）至30億美元（新台幣約924億元）的富豪，其中有人白手起家，有人則是繼承家產。而這些人的共通點是早年曾從事賣首飾、化妝品等銷售工作。

報導引述，2/3受訪者表示，自己的財富與銷售技巧有明顯關係；更有超過1/3人將逾7成的成功，歸功於銷售天賦。根據職場社群平台領英（LinkedIn）一項研究顯示，銷售經理（Sales Manager）是該平台上1.2萬間公司執行長的履歷中，最常見的第一份工作之一。

報導提及，許多名人也曾擔任過銷售員，知名男演員強尼戴普（Johnny Depp）及《六人行》女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）曾是電話推銷員；饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）曾在連鎖服裝店Gap擔任店員；Netflix創辦人兼執行長里德哈斯廷斯（Reed Hastings），更曾上門推銷吸塵器。

報導指出，人力資源專家表示，「成功人士往往擁有銷售技巧並非巧合」，由於了解自己的價值及善於行銷長處，進而能得到顧客信任、爭取高薪或晉升機會，讓致富不再難如登天。對於有人抗拒銷售工作，職業導師希爾（Randalyn Hill）認為，任何人都應具備銷售技巧，可透過線上課程持續進修，或應徵兼職工作訓練。

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