中國走向「紅色帝國」 北京學者嗆：低估人民智慧

2019-01-12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月，中國國家主席習近平在「改革開放40週年慶祝大會」上發表談話，強調「該改的、能改的堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」，要堅持黨的基本路線，引起外界熱議。身為中國最敢言知識份子的北京清華大學知名教授許章潤近日撰文批評，中國有走向「紅色帝國」的傾向，但這條路根本走不通。

《自由亞洲電台》11日報導，中國北京清華大學法治與人權中心主任許章潤近日投書香港媒體，批評中國是一個「超大型的極權國家」，目前更有走向「紅色帝國」的趨勢，這從習近平和中國官媒最近的論調可以看出來，例如多次提到要進行「偉大鬥爭」、號召解放軍做好「軍事鬥爭」準備、習近平咄咄逼人的對台講話等。

許章潤在文章中稱，中共政權想走「紅色帝國」之路，實際上犯了「四大低估」，包括低估人民的智慧和想改變現有體制的強烈心願，以及低估國際社會的警惕程度、社會發展走向文明的大勢所趨。

許章潤認為，中國不可能成為一個「紅色帝國」，只有「立憲民主、人民共和」，才能具備政權的永久正當性。

明鏡新聞網創辦人何頻認為，帝國必須具備一定的封閉性和強大的意識形態，但中共政權的意識形態是建立在貪腐基礎上，根本是虛假的，因此不可能成為「紅色帝國」。

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