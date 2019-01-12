誘騙百名少女網上自慰 惡狼遭詛咒慘死獄中

2019-01-12 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州聯邦監獄內日前發生鬥毆事件，一名40歲的男子邁爾（Christian Maire）在打架過程中慘遭刺死，然而離奇的是，因誘騙少女上傳裸照、自慰甚至自殘而入獄的邁爾，曾被受害者詛咒，沒想到竟真的應驗。

《底特律新聞報》報導，密西根州監獄近日有7名囚犯爆發衝突，混亂中邁爾遭人刺死，另有3名囚犯重傷。目前FBI將此案列為蓄意謀殺調查，詳細案情仍有待釐清。

報導表示，邁爾先前和8名男子共組犯罪集團，以假照片偽裝成年輕人，再到聊天網站上誘騙未成年少女做出猥褻動作，甚至是自殘行為，受害少女總計超過百人。美國聯邦調查局於2017年10月破獲此案，將邁爾及其同夥逮捕，其中邁爾更於上月被判40年有期徒刑。

《紐約郵報》報導，邁爾被囚後，曾有一名20歲女受害人詛咒他「會被暴打至死」，未料這句話一語成讖。據了解，邁爾與36歲同黨菲古拉（Michael Figura），近日曾遭至少一名囚犯使用自製利器偷襲；如今更是在監獄鬥毆中慘遭刺死。

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