不認同「中國的一中」 比利時友台小組再發聲挺台

2019-01-12 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕駐歐盟兼駐比利時代表處今天指出，「比利時國會友台小組」3位共同主席勒克斯（Peter Luykx）、達爾曼（Georges Dallemagn）及范奎肯柏（Vincent Van Quickenborne）於本月10聯名致函給外交部長雷恩德斯（Didier Reynders），表達對台灣的支持。

《中央社》報導，3位共同主席致函表示，對於中國國家主席習近平發表不放棄對台動武談話，他們強烈反對中國以武力解決台海問題，認為台灣是全球華人社會民主燈塔，中國的恐嚇會損及亞太區域和平穩定。呼籲比利時採取與歐盟、美國一樣的立場，要求中國不可對台採取進一步行動。

報導表示，聯名函內也提到一國兩制的問題，並批評中國想要將一國兩制強加於台灣人民。聯名函強調，比利時一向依照其一中政策處理對台關係，但這個一中政策與中國將台灣視為中國一部分的「一中原則」不同。

「比利時友台小組」時常透過行動表達對台灣的支持，像是去年中國施壓航空公司更改台灣國籍，「比利時友台小組」共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）便曾參與布魯塞爾的街頭抗議活動。共同主席勒克斯（Peter Luykx）也曾為台發聲，希望國際民航組織、國際刑警組織等團體邀請台灣出席。

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