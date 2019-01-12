官員：美軍開始自敘利亞撤離軍備 並非軍隊

〔中央社〕美國國防部試圖澄清稍早聲明，一名國防官員今天指出，美軍已開始將非必需性設備移出敘利亞，軍隊目前尚未撤離。
法新社報導，這名要求匿名的官員說：「現階段我們並未將軍隊撤離。」
稍早，一名美軍發言人表示，美國已展開「經我們深思熟慮的撤離過程」。
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