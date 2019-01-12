中國流感引發壞死性腦炎！ 專家憂心病毒恐已變種…

2019-01-12 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕東亞各地現正進入流行性感冒高峰季節，中國先前出現黑心疫苗，導致各地疫苗缺貨，在廣州已有數名兒童感染流感，併發壞死性腦炎，有專家對此表示，中國的流感病毒恐怕已經變種。

根據《自由亞洲電台》報導，中國廣州一間兒童醫院，滿是感染流感前來看診的孩子，有5名兒童出現與以往不同的併發症，A型H1N1病毒過去偏好侵襲兒童肺臟，因此患者會併發肺炎，但此次有5名兒童體內病毒反倒破壞中樞神經，最小的一名病童年僅3歲，至今不省人事。

住在廣州的醫師張唯楚指出，中國媒體近期內大力報導流感疫情，如此反常讓她憂心忡忡，以往官方對疫情均下封口令，當前的情況令人質疑真實情況是否更加嚴重，且若流感病毒能引發壞死性腦炎，可能代表病毒發生變異，現在中方乍看有記取當年SARS疫情的教訓，但實際上疫情通報SOP還有待加強。

北京大學醫學系免疫學系副主任王月丹對此立刻出面闢謠，他否認出現變種流感病毒，還提到世界衛生組織與美國疾管部門都沒有發布相關消息，中國官方也未探得有關資訊，對於疫苗供貨量，王月丹相當有信心，表示不受去年黑心疫苗風波影響。

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