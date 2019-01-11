加完油車就掛了！ 澳洲加油站油裡竟含有80％水

2019-01-11 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一間加油站遭許多駕駛投訴，在加完他們家的油之後，車子隨即拋錨，才發現方才加的油，竟含有80%的水。業者隨即停用出問題的加油汞，並展開調查。

綜合媒體報導，澳洲昆士蘭南部的一間加德士（Caltex）加油站，被爆出給顧客加的油有問題。許多駕駛表示，在這間加德士加過油的車子，開沒多久就壞了，而一名駕駛表示，他在這間加德士加滿E10汽油，開沒多久便拋錨了，他前去修車行檢查，才發現加的油裡頭竟有80%以上的水。

有另一名受害駕駛這星期將受害的經過發文PO到臉書上，他表示，自己想提醒大家，要小心到那個地方加油。許多人留言，表示也有相同經過，一名網友表示自己幫母親的車加油後，也馬上就壞了。

對此，加德士發言人回應，已經聯繫了受害者向他們道歉，並退還了購油的費用，並賠償他們車輛的修理費。加德士發言人也提到，目前已對會有水的加油汞調查。

澳洲一間加油站遭許多駕駛投訴，在加完他們家的油之後，車子隨即拋錨，才發現方才加的油，竟含有80%的水。業者隨即停用出問題的加油汞，並展開調查。（翻攝自Toowoomba Community Notice Board臉書）

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