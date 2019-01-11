波多黎各首位出櫃饒舌歌手遭槍殺 島上今年第24起謀殺案

2019-01-11 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國波多黎各島上唯一公開出櫃的饒舌歌手弗雷特（Kevin Fret），於當地時間10日在首都聖胡安遭槍擊，送醫急救仍宣告不治，得年24歲。

綜合外媒報導，弗雷特凌晨在街上騎車時，遭不明人士連續開了8槍，他身中2槍，送醫仍回天乏術，也讓他成為今年在波多黎各死於謀殺案的第24人。事發後，弗雷特的家人當天法醫科學局（NCF）確認遺體身分，聖胡安刑事偵查隊（CIC）則開始著手調查犯下這起謀殺案的兇手。

弗雷特經紀人羅德里奎茲在聲明稿中說：「弗雷特是一名擁有藝術靈魂，且心地善良的夢想家。沒有任何字詞可以描述我們失去這名圓夢者的悲傷。」他強調，「在這段艱難的時期，我們必須團結起來，為我們敬愛的波多黎各人尋求更多的和平。」

報導指出，弗雷特去年4月初試鋒芒，發行單曲「Soy Asi」（我就是這樣），被視為當地LGBTQ族群的大力倡導者，卻在新的一年不幸傳出死訊，也讓許多粉絲在他的臉書上表達深深惋惜。

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