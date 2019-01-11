赴日旅遊注意！A型流感大流行 累計已106萬人感染

2019-01-11 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省9日公布日本流感疫情，在12月24～30日一週內已有44萬6000名患者到醫療機構就診，目前流感患者累計已達到約106萬人，流感疫情已在日本擴散。

根據《日經中文網》報導，日本厚生勞動省9日發布消息，全日本約5000個定點醫療機構，在2018年12月24～30日，平均每天有11.17名流感患者就診，超過「注意警報」的10人，流感已在日本流行，其中又以北海道的疫情最為嚴重。

據推算，在2019年的最後一週，已有44萬6000名患者就醫，比前一週的31萬3000人多出了10萬人。到了今年，流感患者人數預計已達到約106.4萬人，大多感染A型流感，東京、神奈川、琦玉、靜岡、茨城、長野、福岡等地方政府都接連發布流感警報，靜岡還有27所學校在新年後停課。

而新年假期大家紛紛出遊，交通擁擠，企業、學校收假後，疫情有可能進一步擴大，日本厚生勞動省呼籲日本民眾，應確實洗手，咳嗽打噴嚏時應戴口罩。而台灣民眾想去日本旅遊，也應多注意日本的流感疫情。

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