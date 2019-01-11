14年消失2萬3000件 快遞員：太麻煩所以全帶回家

2019-01-11 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本宅配龍頭「黑貓宅急便」（ヤマト運輸）8日爆出，一名隸屬於岐阜縣的女性快遞員，長達14年未準確送件，其中有將近2萬3000件的郵遞物被她帶回自家囤積，只因「嫌送件太麻煩」。

綜合日媒報導，現年60歲的黑貓快遞員，從2004年至2018年間，陸陸續續將「黑貓DM便」的郵遞物帶回家中，沒有確實完成送件工作，直到去年12月，一間委託黑貓宅急便的企業被顧客反應未收到型錄，委請黑貓詳查，事後竟在該名快遞員家中發現大量DM類郵遞物。

報導指出，事件曝光後，涉事的快遞員也坦言是因為覺得送件「很麻煩」，所以才乾脆帶回自家藏。另外，為了不讓人發覺，她帶回家的郵遞物也都特地挑選商品傳單、型錄、宣傳手冊等不易讓人察覺的印刷品。

據了解，黑貓宅急便已在事發後解聘該名快遞員，並向受到波及的寄件方一一致歉，表示公司將會徹底採取相應對策，以免類似情況再度發生；不過外界也質疑，此事長達14年都沒發現，代表公司制度可能有很大的問題。

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