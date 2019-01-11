世界首富離婚老婆分多少財產？盤點貝佐斯超豪華房產

2019-01-11 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、電商龍頭亞馬遜（Amazon）的創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）9日宣布與妻子麥肯齊‧貝佐斯（MacKenzie Bezos）離婚，外界關心世界首富的妻子，究竟可以拿到哪些貝佐斯的婚後財產，有外媒特別列舉了貝佐斯價值約1370億美元（約4.25兆台幣）資產當中的豪華房產。

綜合外電報導，亞馬遜創辦人貝佐斯的個人財產淨值高達1370億美元，假如兩人沒有另立婚前協議，麥肯齊‧貝佐斯可以分得貝佐斯近半的財產。而貝佐斯除了是世界首富、電商龍頭之外，同時也是美國的第28大地主，他在美國德州甚至有1塊占地約30000英畝（約12140.7公頃）的牧場。

其他房產的部分，貝佐斯夫婦1998年花費了1000萬美元（約新台幣3.1億元）在西雅圖買了1座面積5.3英畝（約214.5公頃）的莊園；1999年兩人在紐約中央公園附近，花了1295萬美元（約新台幣3.97億元）買了3戶公寓；加州比佛利山莊（Beverly Hills）還有夫婦倆2007年分別花費1290萬美元（約新台幣3.96億元）與2445萬美元（約新台幣7.51億元）購置的兩棟別墅。

在寸土寸金的華盛頓特區，還有1棟貝佐斯2016年以2300萬美元（約新台幣7.07億元）收購的前紡織博物館，美國前總統歐巴馬夫婦，與美國總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）都住在附近。

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