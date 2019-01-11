神奇「女人第六感」！媽媽睡夢爬起神接小孩嘔吐物

2019-01-11 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段「女人第六感」的影片，外國1家3口一起在床上睡覺時，媽媽突然起身抓起桶子面對年幼的孩子，下一秒孩子就從安然入睡的狀態起身並開始嘔吐，讓網友驚呼「超神奇」。

外國影音平台「imgur」貼出1段拍攝於本月4日的影片，從居家安全監視器拍攝的畫面可見，當時國外1戶人家，爸媽陪同年幼孩子一起睡覺，媽媽無預警地睜開眼睛看著孩子，看到他的胸膛震動1下，就趕快拿起預先準備好的桶子，接著孩子就坐起身來開始嘔吐，片中父親的反應速度明顯慢於妻子。

網友們認為影片顯示出女性獨有的「第六感」，紛紛留言指出「真的很辛苦，孩子一感冒都不用睡了」、「只有我覺得爸爸很可憐只能窩在床尾嗎」、「很顯然的不是第一次，不過媽媽真的很辛苦」、「很寫實」、「媽媽都是一樣的」、「我就是像那位媽咪那樣敏感，淺眠」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/