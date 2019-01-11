新潮流！ 日本佛寺讓人「體驗」死亡 已有3000人參加

2019-01-11 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本近來有了股體驗「死亡」的新潮流。東京金剛院蓮華堂自2013每月舉辦「體驗死亡」工作坊，截至目前，參加人數已超過3000人，近來20至30歲的青年族群比率更日漸上升。

綜合媒體報導，日本東京都豐島區的金剛院連華堂自2013年開始，每月都會舉辦「體驗死亡」工作坊，參加者首先要在20張卡片上寫下對自己重要的事物，筆停以後，屋內將會一片漆黑，住持將會要求參加者閉上雙眼，並告訴他們，他們患了某種疾病，並拿走他們一張張卡片，告訴他們，他們不斷失去事物。

住持浦上表示，正如患病後才能體會到健康的可貴，很多人透過放棄重要的東西而意識到當下的可貴。浦上自2013年開始推出此活動，參加者日益增加，目前每月都會20人參加，達到滿員，截至目前已有3000人參加，20至30歲的參加者逐漸增加。浦上還會接受委託，在地方城市舉行活動。

體驗「死亡」的風潮，也吹向東京都江東區的咖啡廳「Blue Ocean Cafe」。這間咖啡廳每三個月就會舉辦一次「入棺體驗」，參加者在寫下自我評價和悼辭後，便會入棺3分鐘，期間，僧侶會在外頭為體驗者誦經，體驗真正死亡的感覺。

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