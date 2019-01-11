中國「共享化妝間」連口紅也能共享 網：都是細菌你敢用？

2019-01-11 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年興起共享經濟，包括單車、汽車到雨傘，現在又出現「共享化妝間」，支付28至58元人民幣（約新台幣126至262元）不等，即能在價格對應的時間內使用室內的所有化妝品。不過，當中就連口紅都可以共享，也讓女性民眾表示「不太衛生」。

綜合中媒報導，共享化妝間出現在北京、上海、廣州等城市，首次使用免費，要先透過手機掃碼進行實名認證，第2次開始才收費，方案包括15分鐘28元人民幣、25分鐘38元、35分鐘48元，最貴則是45分鐘58元人民幣。

報導指出，順利進入空間後，外頭透明的玻璃門會呈霧狀，保護隱私，原先被玻璃罩住的化妝品櫃也會跟著打開，上頭有粉底、防曬霜、眼影、粉餅、睫毛膏、口紅等化妝品一應俱全，幾乎都是高檔品牌，粗估價值約4000元人民幣（約新台幣1萬8000元）。

其中最讓民眾憂心的是衛生問題，有採訪記者發現，現場有用過的濕紙巾堆放在桌子上，以及化妝品蓋子沒蓋等情形；另外，由於化妝品被固定在收納台，再加上沒有一次性的棉花棒、化妝刷等工具，也造成使用上的不便。

該公司劉姓工作人員指出，未來將為各地的共享化妝間添購一次性化妝工具，也會盡量提升打掃頻率。有網友表示可以接受，但也有人認為，「沾了別人皮膚上的馬拉色菌、葡萄球菌、蔬菜芽孢桿菌和痤瘡丙酸桿菌一堆菌之後，還敢用嗎？」

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