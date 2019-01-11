小三突然打來？「狂風級三寶」隧道倒車逆向開出

2019-01-11 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕中歐內陸國家斯洛伐克先前出現一名「狂風級三寶」汽車駕駛，他開車進入隧道後突然緊急煞車，將車倒進避車彎後，竟逆向駛出隧道，令台灣網友瞠目結舌，直呼「忘記帶腦袋要回去拿？」

綜合外媒報導，這起事件發生在斯洛伐克的「Silon Považský Chlmec」隧道，從監視器畫面可看到，綠色汽車駛入隧道後，突然緊急煞車，害後方白色小客車差點撞上，他接著閃爍警示燈開始倒車，險些與大貨車發生車禍，但這名駕駛竟不是發生意外才出現離譜行徑。

影片中顯示，他將車倒進避車彎後，竟180度掉頭逆向開出隧道，當時2部小客車剛要進入隧道，都被綠色汽車嚇得急煞，綠車一路逆向行駛至匝道口，開往另一個方向，警方研判他應該忽然想起不該走有隧道的道路，但這樣的行為已違反交通規則，雖沒有造成傷亡，但還是對他開罰。

影片被台灣臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」轉貼，網友們都大開眼界，相繼留言指出「女友來電：我家人剛出去了」、「這應該是老婆帶客兄回家，他急著回去抓姦」、「剛剛吃飯忘記打卡」、「剛剛在休息站大便忘了沖水」、「這種智商也是可以活到現在」。

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